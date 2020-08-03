Иркутск, , 07:03 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 3 августа, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 13 988 человек, причём 137 добавились только за последние сутки.

Не обошлось без новых смертей: умерли двое пациентов с COVID-19. Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 214 человек. В инфекционных отделениях стационаров лечатся 842 пациента, из них 55 человек болеют тяжело. Выздоровели 10 152 человека.

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