Кемерово, , 06:59 — REGNUM Два человека погибли, ещё двое получили травмы в результате ДТП на автотрассе в Кемеровской области. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 08:20 по местному времени на 41-м километре автодороги Кемерово — Промышленная, возле населённого пункта Пинигино. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Nissan Terrano не справился с управлением на повороте. Произошло столкновение автомобиля с дорожным знаком, после чего он съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП на месте происшествия погибли 61-летний водитель автомобиля и его 41-летняя дочь. Ещё два пассажира, женщина 60-ти лет и 16-летний подросток получили тяжёлые травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу с применением санавиации.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшей трагедии.

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