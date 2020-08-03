Барнаул, , 06:56 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По-прежнему наблюдается рост числа пациентов, больных внебольничной пневмонией — 1987 человек (+100 за прошедшие выходные дни) и ОРВИ — 3199 человек (+67 человек за за прошедшие выходные). Тяжелобольных — 108 пациентов (плюс четыре человека за выходные), подключены к аппаратам ИВЛ — 29 (плюс два человека за выходные). Таковы данные регионального оперативного штаба на утро 3 августа.

Не обошлось без смертей: за сутки зарегистрировано два новых летальных случая у пациентов с SARS-CoV-2. По словам медиков, они не были связаны с COVID-19.

Общее число выявленных носителей коронавируса в крае составляет уже 9433 человека, причём 107 из них добавились за последние сутки. Вместе с тем сократилось количество проводимых тестов. За последние сутки было обследовано только 1617 человек, хотя ещё 1 августа было проведено 3701 обследование.

За весь период выздоровел 7361 человек, скончался — 221.

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