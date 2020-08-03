Миасс, Челябинская область, , 06:30 — REGNUM В Челябинской области увеличилось количество погибших в результате ДТП с участием сотрудника полиции. Об этом пишут СМИ.

2 августа стало известно о смерти девушки, пострадавшей в аварии. Она скончалась в больнице. Таким образом, умерли все четверо находившихся в машине людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло в ночь на 1 августа. Hyundai врезался в опору железнодорожного моста. За рулём был 23-летний сотрудник полиции. Водитель и два пассажира погибли.

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