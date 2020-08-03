Тайбэй, , 06:26 — REGNUM Штормовое предупреждение в связи с приближением тихоокеанского тайфуна «Хагупит» объявлено на Тайване. Об этом 3 августа сообщила метеорологическая обсерватория Гонконга.

По состоянию на 05:00 мск эпицентр тайфуна «Хагупит» находился в 160 км на восток от города Тайбэя. По данным метеорологов, тайфун будет смещаться на северо-восток с устойчивой скоростью 18 км/час по направлению к Восточно-Китайскому морю и восточному побережью Китая.

Продвижение тайфуна сопровождается проливными дождями и сильным ветром, скорость отдельных порывов которого будет достигать 33 м/с. Метеорологи отмечают, что дальнейшее усиление тайфуна маловероятно.

Тайфун «Хагупит» — это уже десятый по счёту тропический циклон, сформировавшийся в Тихом океане с начала текущего года.

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