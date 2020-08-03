Хабаровск, 3 августа 2020, 06:23 — REGNUM В аэропорту Хабаровска утром 3 августа вновь проверяли сообщение о заложенном взрывном устройстве в терминале.
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На почту одного из сотрудников аэропорта пришло письмо с информацией о заложенной бомбе.
Спецслужбы проверяли здание почти полтора часа. Взрывного устройства не обнаружили. Пассажиров вернули к предполётной подготовке, пишут «Хабаровские вести».
Это уже шестое ложное сообщение с 21 июля.
Как сообщало ИА REGNUM, в день прилёта в Хабаровск нового врио губернатора Михаила Дегтярёва поступило сообщение о заложенной в аэропорту бомбе.