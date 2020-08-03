Новосибирск, , 05:57 — REGNUM В Новосибирской области за июль 2020 года пожарные ликвидировали 625 возгораний, из них 240 бытовых пожаров. Спасены десять человек, 16 получили травмы, шестеро погибли. Такие цифры ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Основные причины пожаров — неосторожное обращение с огнем (516 случаев млм 83% от общего количества возгораний), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — 36 случаев, пять пожаров произошли из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей, восемь возгораний — по причине нарушения правил устройства и эксплуатации транспортных средств.

В ведомстве уточнили, что по сравнению с июлем 2019 года количество происшествий уменьшилось на 48 случаев.

Всего с начала 2020 года на территории Новосибирской области произошло 7834 возгораний, из них в быту — 2202. Спасены 446 человек.