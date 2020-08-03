Новосибирск, , 05:49 — REGNUM Новосибирские следователи устанавливают обстоятельства смерти двух человек в результате пожара в Барабинском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«3 августа 2020 года утром в ходе тушения пожара в доме, расположенном в селе Бакмасиха Барабинского района, обнаружены тела мужчины, 1947 года рождения, и женщины, 1957 года рождения, — уточнили в ведомстве. — По данному факту организовано проведение доследственной проверки».

Следователи и сотрудники МЧС осматривают место происшествия, выясняются причины и очаг возгорания.