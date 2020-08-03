Якутск, , 05:43 — REGNUM В Якутии 3 августа тушат 19 лесных пожаров, 8 из них локализованы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минэкологии республики.

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Всего пройдено огнём 1 693 га. 2 августа ликвидирован один пожар в Усть-Алданском районе (Дюпсинское). В зоне контроля ликвидировано также одно возгорание. В тушении задействовано 759 человек, 77 единиц техники.

В зоне контроля действует 56 термоточек на общей площади 255 278 га.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки 41 природный пожар был ликвидирован лесопожарными службами на территории России.