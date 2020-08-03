Владивосток, , 05:26 — REGNUM В посёлке Липовцы Октябрьского района Приморья вечером 2 августа местный житель с младенцем на руках грозился на улице поджечь газовый баллон, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Читайте также: Жертвами взрыва газа в магазине в Нигерии стали три человека

Сигнал о происшествии поступил в полицию от местной жительницы — она увидела как во дворе дома мужчина с маленьким ребёнком на руках зашёл за огражденную металлической сеткой площадку, где находится газовое оборудование. Он начал кричать, что подожжёт газовый баллон.

Прибывшие на место происшествия майор полиции Виктор Горлов и лейтенант Никита Шевцов уговорили 23-летнего «поджигателя» отдать ребёнка матери и выйти из ограждения.

Младенец оказался сыном его 32-летней сожительницы. Мужчину задержали, у него уже есть судимость.

Возбуждено уголовное дело, виновному грозит до двух лет лишения свободы за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью.

«В ходе проверки полицейскими установлено, что семья на учёте не состоит и ранее не состояла. Решается вопрос о помещении остальных троих детей, находящихся на иждивении женщины, в социальное учреждение с целью защиты их жизни и здоровья», — добавили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, три человека скончались в результате взрыва газа в нигерийском штате Лагос.