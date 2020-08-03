Петропавловск-Камчатский, , 04:22 — REGNUM На Камчатке мужчина 1985 года рождения оступился и упал со скалы высотой 30 метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Известно, что мужчина отдыхал с приятелями в районе между Малой и Средней Лагерной. Поднявшись по тропинке на скалу, он оступился и упал вниз с высоты 30 метров. Мужчина умер на месте происшествия.

Следственными органами проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае турист сломал ногу в шести км от посёлка Паужетка. Пострадавшего удалось эвакуировать с помощью вертолёта.