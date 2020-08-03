Магадан, Магаданская область, , 04:23 — REGNUM Магаданская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушение руководством ООО «Колыматранс» в хранении опасного химического вещества — соли азотной кислоты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства региона.

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В ходе проверки было установлено, что на предприятии 120 тонн нитрата аммония хранились прямо на земле производственной базы, сведения о которой в госреестр опасных производственных объектов не внесены. Также выяснилось, что к химикатам был свободный доступ, при этом компетентных в области промышленной безопасности работников на базе нет.

«За нарушение требований промышленной безопасности ООО «Колыматранс», а также генеральный директор предприятия, Северо-Восточным управлением Ростехнадзора привлечены к административной ответственности с назначением штрафов в размере 100 тыс. рублей и 20 тыс. рублей соответственно», — добавили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле из-за загрязнения реки березниковский завод «Азот» приостановил свою работу на несколько дней. Предприятие использует речную воду для производства удобрений. Использование некачественной воды могло сказаться на оборудовании. По факту загрязнения водоёма возбуждено уголовное дело. 19 июля в реке Толыч выявили значительное превышение ПДК нефтепродуктов.