Ярославль, , 01:03 — REGNUM Проверку по факту конфликта, произошедшего между ЛГБТ-активистом и группой военнослужащих воздушно-десантных войск, проводят сотрудники полиции в Ярославле. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ярославской области.

Столкновение между десантниками и активистом ЛГБТ произошло в день 90-летия со дня образования воздушно-десантных войск. Молодой человек устроил одиночный пикет на одной из центральных улиц Ярославля. ЛГБТ-активист вышел на улицу Кирова с плакатом «Геи тоже служат в ВДВ».

Проходившие мимо военнослужащие ВДВ заметили плакат, возмутились и потребовали от активиста убрать его. Словесная перепалка перешла в драку, десантники нанесли пикетчику несколько ударов. Охранявшие пикет сотрудники полиции подоспели на помощь к ЛГБТ-активисту, заслонили его от нападавших и убедили десантников не причинять вреда пикетчику.

После произошедшего ЛГБТ-активист обратился за медицинской помощью в травмпункт и написал заявление в полицию. Отмечается, что пострадавшему были причинены лёгкие травмы. При этом молодой человек уточнил, что далеко не все военнослужащие вели себя агрессивно по отношению к нему, реакция большинства десантников была спокойной, либо снисходительной.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что информация о массовой драке с участием десантников и сотрудников полиции в Парке Горького в Москве не соответствует действительности.

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