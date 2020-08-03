Мехико, , 00:36 — REGNUM Журналист Пабло Морругарес был убит неизвестными на юго-западе Мексики. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба региональной комиссии по правам человека в Facebook.

Морругарес, являвшийся сотрудником интернет-издания PM Noticias, погиб от огнестрельных ранений в одном из ресторанов города Игуала в штате Герреро. Возможные мотивы, а также обстоятельства убийства журналиста не сообщаются.

Сотрудники комиссии по правам человека обратились в генеральную прокуратуру с просьбой провести тщательное расследование произошедшего и найти виновных в гибели журналиста.

Пабло Морругарес стал четвёртым с начала текущего года журналистом, погибшим на территории Мексики. Всего с начала 2000 года в стране погибли более 150 работников различных СМИ.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстоятельствах убийства журналистки изданий Diario de Xalapa, Heraldo de Poza Rica и Quinto Poder Мария Элена Ферраль, которая была убита неизвестными злоумышленниками в штате Веракрус на востоке Мексики.

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