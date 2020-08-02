Самара, , 23:42 — REGNUM По факту ДТП с пятью погибшими в Безенчукском районе Самарской области проводится проверка. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«В ходе прокурорской проверки будет проверено соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, — говорится в сообщении. — При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».

Как передавало ИА REGNUM, 2 августа в Безенчукском районе Самарской области столкнулись два транспортных средства — автомобиль Lada Vesta и автомобиль BMW. По последним данным, в результате ДТП на автодороге «Самара — Волгоград» погибли пять человек.

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