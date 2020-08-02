Каир, , 23:08 — REGNUM Микроавтобус, в салоне которого находились 15 человек, попал в ДТП в Египте. Об этом сообщает новостной портал Al Youm As Sabi со ссылкой на свои источники.

Инцидент произошел 2 августа в районе Эль-Марьютия в Каире. По последним данным, в результате аварии погибли восемь человек.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в оросительный канал.

Причины ДТП пока неизвестны.

Как передавало ИА REGNUM, 28 июля во Львовской области Украины возле посёлка Большая Озимина водитель автобуса не справился с управлением и съехал с дороги.