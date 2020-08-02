Кабул, , 21:12 — REGNUM В афганской провинции Нангархар возле тюрьмы прогремел взрыв. Об этом сообщает местный телеканал Ariana News со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, теракт произошел 2 августа в городе Джелалабад. По последним данным, в результате взрыва погибли два человека, еще более 20 получили ранения.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия. Пока неизвестно, кто стоит за кровавой акцией.

31 июля телеканал TOLOnews со ссылкой на источник в минобороны Афганистана сообщил, что не менее девяти человек погибли в результате ракетного обстрела в афганской провинции Кандагар.

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