Кабул, 2 августа 2020, 21:12 — REGNUM В афганской провинции Нангархар возле тюрьмы прогремел взрыв. Об этом сообщает местный телеканал Ariana News со ссылкой на свои источники.
По данным журналистов, теракт произошел 2 августа в городе Джелалабад. По последним данным, в результате взрыва погибли два человека, еще более 20 получили ранения.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия. Пока неизвестно, кто стоит за кровавой акцией.
31 июля телеканал TOLOnews со ссылкой на источник в минобороны Афганистана сообщил, что не менее девяти человек погибли в результате ракетного обстрела в афганской провинции Кандагар.
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