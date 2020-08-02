Москва, , 20:55 — REGNUM Известная советская и российская актриса Светлана Светличная рассказала, что чудом выжила на съемках после того как на нее упал чугунный столб.

Так, в беседе с телеканалом «360» она рассказала, что получила приглашение сняться для программы. Она приняла его с условием, что сниматься она будет не в своей квартире.

В один из дней ей позвонили в домофон, она вышла на улицу, где ее ждали телевизионщики и приготовленный для неё стул. После того как она села на стул, на нее упал столб.

«Цель была одна — избавиться от меня навсегда», — считает Светличная.

При этом съемочная группа не оказала ей никакой помощи и исчезла, добавила актриса. В больнице ей диагностировали сотрясение мозга.

Как сообщало ИА REGNUM, актриса Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года и закончила ВГИК. Особенно известна стала после участия в комедийном фильме «Бриллиантовая рука» режиссера Леонида Гайдая.

Ранее президент России Владимир Путин направил актрисе поздравительную телеграмму в связи с юбилеем.

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