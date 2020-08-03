Альметьевск, Татария, , 07:16 — REGNUM В городе Альметьевске в пятницу, 31 июля, во время катания с горки на детской площадке получила травмы трехлетняя девочка. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), сообщает пресс-служба СКР по РТ.

По версии следствия, девочка упала с двухметровой высоты в результате неисправности сооружения. После осмотра медики констатировали, что ей причинен вред здоровью средней тяжести. Девочку госпитализировали.

Следователи устанавливают ответственных за эксплуатацию объекта городской инфраструктуры. Расследование продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Набережных Челнах проведена прокурорская проверка по факту получения ребенком травмы на игровой площадке. Днем 13 мая восьмилетняя девочка, играя на детской площадке во дворе одного из домов по улице Раскольникова, напоролась на штырь ограждения. В результате ребенок поранил живот.

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