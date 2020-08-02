Уагадугу, , 20:09 — REGNUM В Буркина-Фасо в результате взрыва самодельной бомбы погибли шесть детей, еще четверо пострадали. Об этом 2 августа передает телеканал Channel TV.

Отмечается, что взрыв произошел 1 августа на территории, где действуют ячейки террористической группировки Нусрат Аль-Ислам (JNIM) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), имеющей связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Дети пасли скот, когда на их пути сработало самодельное взрывное устройство. Полицейские проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в результате взрыва самодельного взрывного устройства на северо-западе Буркина-Фасо погибли трое военнослужащих.

Отметим, что самодельные взрывные устройства широко используются повстанцами в регионе. С 2018 года от взрывов СВУ погибли более 150 человек.

Читайте также: Пятеро военнослужащих погибли при нападении в Буркина-Фасо