Дамаск, , 19:10 — REGNUM На мине в Сирии, которую заложили неизвестные боевики, подорвались двое детей. Об этом, как передает Anadolu Ajansi, сообщает 2 августа министерство национальной обороны Турции.

По данным военного ведомства, взрыв произошел в селении Хафиях в районе Талль-Абъяд.

«Боевики установили взрывное устройство на дороге», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Как передавало ИА REGNUM, в конце июля сирийские военные при помощи местных жителей обнаружили в одном из посёлков провинции Идлиб медицинскую лабораторию по изъятию человеческие органов.

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