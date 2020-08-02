Багдад, , 18:11 — REGNUM Новые удары по позициям членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака нанесли военные самолеты военно-воздушных сил (ВВС) Турции. Об этом, как пишет Anadolu Ajansı, сообщили 2 августа в министерстве национальной обороны Турции.

Турецкие ВВС Topwar.ru

По данным военного ведомства, операция была проведена в районе Зап. Отмечается, что в результате удара были «нейтрализованы» четыре члена незаконных вооруженных формирований.

«Операции ВС Турции продолжатся», — отметили в ведомстве.

Напомним, 1 августа военные самолеты ВВС Турции нанесли удар по позициям РПК в районе Гара на севере Ирака.

Как передавало ИА REGNUM, вооруженные силы Турции ведут борьбу с членами РПК на территории соседних государств, в частности в Сирии и Ираке. РПК считается в Турции террористической организацией.