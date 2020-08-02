Берлин, , 17:51 — REGNUM В ходе акции протеста, которая прошла 1 августа в Берлине, были задержаны десятки человек. Об этом 2 августа сообщает портал Bild со ссылкой на свои источники.

Протесты Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, на акции против ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса, всего были задержаны 133 человека. Кроме того, в ходе потасовок пострадали 45 сотрудников полиции.

Как передавало ИА REGNUM, 1 августа в Берлине провели акцию протеста несколько тысяч человек, которые выступают против введения ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Всего на мероприятии присутствовали около 20 тыс. человек.

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