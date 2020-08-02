Вашингтон, , 17:45 — REGNUM В результате последствия затопления машины-амфибии у берегов американского штата Калифорния погибли восемь военнослужащих ВМС США. Об этом 2 августа сообщается в заявлении корпуса морской пехоты страны в социальной сети Twitter.

Инцидент произошел 30 июля, с тех пор проводилась спасательная операция, которая не дала результатов. Было принято решение свернуть поиски. Экипаж судна был признан погибшим.

Напомним, по официальным данным боевая машина-амфибия начала тонуть во время выполнения учебного задания. Причина ее неисправности пока не установлена. На борту судна находились семь морских пехотинцев и один военнослужащий.