Вашингтон, , 15:49 — REGNUM Более чем в 30 штатах США порядка 400 человек заразились заразились сальмонеллезом. Об этом сообщает телеканала CBS.

По информации федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), сейчас в Соединенных Штатах выявили 396 случаев заражения сальмонеллезом. 60 пациентов пришлось госпитализировать, большая часть случаев протекает в легкой форме. Пока никто из заразившихся не умер.

По предварительным данным, источников заражения мог стать лук, который выращивается одной из калифорнийских компаний. речь идет о красном луке, выращиваемом компанией Thomson International. Компания уже отзывает из продажи весь свой лук.