Харьков, Украина, 2 августа 2020, 15:49 — REGNUM В Харькове в результате конфликта хозяйки дома с двумя квартирантами был ранен ее 38-летний племянник. Сообщение о произошедшем поступило правоохранителям 1 августа около 21:00, сообщает 2 августа пресс-служба национальной полиции.
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Инцидент произошел в одном из домов на улице Магнитогорской в Холодногорском районе города Харькова
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Сотрудники правоохранительных органов также выяснили, что ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за кражу. В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины («хулиганство»). Санкция данной статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы. Сотрудники полиции задержали подозреваемого 2 августа.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве в результате драки со стрельбой пострадали три человека.