Запорожье, Украина, , 12:32 — REGNUM В городе Вольнянск Запорожской области женщина рыла подкоп, чтоб освободить из колонии своего сына, который отбывает наказание за убийство. Об этом 1 августа сообщается на telegram-канале «Это Запорожье».

По информации источника, мать осужденного из города Николаева. Недалеко от колонии, где за убийство отбывает наказание ее сын, женщина арендовала дом. С помощью инструментов она по ночам рыла подкоп, пока это не стало известно сотрудникам правоохранительных органов.

Таким образом, женщине «удалось углубиться на 3 метра, и прокопать порядка 10 метров».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области из колонии-поселения сбежал осужденный.