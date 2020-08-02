Барнаул, , 11:27 — REGNUM Сотрудники следственного управления СК РФ по Алтайскому краю задержали директора турбазы «Глобус» в селе Ая, где погибла семья из четырех человек. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба ведомства.

«По подозрению в совершении преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержан директор базы», — говорится в сообщении и уточняется, что, по предварительной версии, приехавшая на туристическую базу семья погибла от отравления угарным газом.

Также указывается, что на данный момент следователями проводится комплекс необходимых действий следственного характера по установлению всех причин случившегося и продолжается расследование уголовного дела.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ещё одно уголовное дело в связи со смертью семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае — об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг — возбудили сотрудники следственного управления СК России по региону.

Читайте ранее в этом сюжете: В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае