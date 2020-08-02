Барнаул, , 10:00 — REGNUM Ещё одно уголовное дело в связи со смертью семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае — об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг — возбудили сотрудники следственного управления СК России по региону. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба ведомства.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по факту гибели четырех человек в помещении туристической базы в Алтайском районе возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по информации следователей, семья 51-летнего мужчины 26 июля приехала на турбазу в село Ая из города Барнаула с 43-летней женой и детьми в возрасте 16 и 11 лет, где им были оказаны не соответствующие требованиям безопасности услуги, в результате чего все четыре человека скончались.

«Предварительной причиной смерти явилось отравление угарным газом», — подчеркивается в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что по подозрению в совершении указанного преступления задержан директор турбазы, и указывается, что в настоящее время следствием проводятся необходимые действия по установлению всех обстоятельств случившегося.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, 1 августа пресс-служба СК РФ по Алтайскому краю сообщила, что одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.