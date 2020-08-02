Ярославль, , 08:12 — REGNUM В Ярославле в следственном изоляторе скончался бывший заместитель главы Фрунзенского района города Игорь Соколовский. Об этом сообщают ярославские СМИ.

Игорь Соколовский Yarnews.net

В мае 2020 года Соколовский был приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу за получение взяток от предпринимателей. Он полностью признал свою вину. В ходе судебного разбирательства защита неоднократно указывала на проблемы подсудимого со здоровьем.

Вероятно, Соколовский содержался в следственном изоляторе в связи с рассмотрением связанных с ним уголовных дел, возбужденных в отношении взяткодателей и посредников. Официального подтверждения смерти бывшего чиновника пока нет.

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