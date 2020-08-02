Новосибирск, , 07:37 — REGNUM Два человека погибли в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в Новосибирске. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Авария произошла около 01:30 по местному времени у западного въезда в город, на улице Станционной в Ленинском районе. Столкнулись легковой автомобиль Honda под управлением водителя 1997 года рождения со встречным грузовым автомобилем MAN, которым управлял водитель 1978 года рождения. По предварительным данным, водитель Hondaпо невыясненным причинам совершил выезд на полосу встречного движения.

В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Обстоятельства и причины смертельного ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 15-летней девушки в результате наезда на неё легкового автомобиля возле остановки общественного транспорта в Новосибирской области.

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