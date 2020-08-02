Киев, , 06:58 — REGNUM Украинская телеведущая Анастасия Луговая была избита незнакомым мужчиной во время поездки на поезде с сыном из Мариуполя в Киев. ОБ этом 1 августа рассказала сама журналистка на странице в Facebook.

ПО словам Луговой, инцидент произошёл ночью. В купе, где женщина находилась вдвоём с малолетним сыном, проник незнакомый мужчина и стал избивать её. Женщина стала кричать, от шума проснулся ребёнок и мужчина попытался ударить мальчика.

Тогда телеведущая выманила мужчину из купе, согласившись перейти к нему. По пути женщине удалось вырваться и вместе с сыном она прибежала к проводнице, но та спала. Луговая кинулась за помощью в соседний вагон, где ей помогли скрыться от нападавшего. Начальник поезда распорядился охранять мужчину до прибытия поезда в Киев, где подозреваемый в нападении был задержан.

По словам телеведущей, мужчина каким-то образом проник в поезд без билета, а проводники не вызывали полицию из страха перед возможным увольнением.

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