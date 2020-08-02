Курильск, Сахалинская область, , 05:53 — REGNUM Семеро рыбаков были спасены сотрудниками МЧС с терпящего бедствие судна возле острова Итуруп в Сахалинской области. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о рыбаках, находящихся на борту рыболовного кунгаса, поступила 1 августа оператору центра обработки вызовов «Системы-112». Сообщалось, что у судна, находившегося в Охотском море на расстоянии около четырех километров от берега, сломался двигатели. Кунгас с людьми уносило в открытое море.

На поиски рыбаков выдвинулись сотрудники МЧС и инспекторского участка Государственнойинспекциипо маломернымсудам. Судно с рыбаками было обнаружено в бухте Парусной. Люди были найдены за достаточно короткое время благодаря тому, что кунгас был оснащён средствами связи и световой сигнализацией. Рыбаки были доставлены в село Рейдово, расположенное в 12 км от города Курильска. Медицинская помощь спасённым не понадобилась.

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