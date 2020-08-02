Порт-Морсби, , 04:59 — REGNUM Самолёт, гружёный кокаином, потерпел крушение на юге Папуа — Новой Гвинеи. Об этом 1 августа сообщило Radio New Zealand.

Инцидент произошёл в населённом пункте Папа-Лили, расположенном неподалёку от столицы страны, города Порт-Морсби. Легкомоторный самолёт Cessna 402C потерпел крушение вскоре после взлёта. Прибывшие на место авиакатастрофы сотрудники полиции обнаружили на борту воздушного судна 750 кг кокаина, на общую сумму около 86 млн долларов США.

Комиссар местной полиции Дэвид Мэннинг (David Manning) уточнил, что выживший после крушения самолёта пилот был арестован, ему было предъявлено обвинение в незаконном въезде на территорию страны. Арестованный оказался гражданином Австралии, он согласился на сотрудничество со следствием. По словам пилота, груз наркотиков предназначался для переправки в Австралию, всего у пилота было изъято 28 пачек кокаина.

В настоящее время расследование продолжается. Сотрудники полиции Папуа — Новой Гвинеи плотно сотрудничают по данному делу со своими коллегами из Австралии с целью отследить источник наркотиков и предполагаемых пособников пилота в обоих странах. Отмечается, что задержанная партия кокаина стала крупнейшей по стоимости за всю историю страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало об изъятии полицией Ирана более 388 тонн наркотических веществ за четыре месяца текущего года, начиная с 20 марта.

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