Нукуалофа, , 04:20 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано сейсмологами в Тихом океане, у побережья островного государства Тонга. Об этом 2 августа сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр подземных толчков располагался в акватории Тихого океана, в 223 км на северо-запад от столицы Королевства Тонга, города Нукуалофа, где проживает около 24 тыс. человек.

Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,7, которое было зарегистрировано у берегов Папуа — Новой Гвинеи.

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