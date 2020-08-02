Сыктывкар, , 02:57 — REGNUM Сход с рельсов 11 вагонов грузового поезда, груженных углем, произошел на железнодорожной станции Иоссер в Княжпогостском районе в Коми, 1 августа сообщает пресс-служба управления МЧС РФ по региону.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля три локомотива и один пустой полувагон сошли с рельсов при столкновении двух грузовых составов рядом с железнодорожной станцией Купчинская во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

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