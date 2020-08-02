Москва, , 00:58 — REGNUM По меньшей мере два человека, в том числе один ребенок, пострадали в результате наезда автомобиля на группу пешеходов на 5-м Донском проезде в ЮАО Москвы, 1 августа сообщает пресс-служба департамента транспорта российской столицы.

Пострадавшие переходили дорогу в неположенном месте. Ребенок девяти лет, по предварительным данным, получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб спины.

Также при ДТП пострадала женщина 1983 года рождения, у которой предварительно диагностирована черепно-мозговая травма, тупая травма груди, ушиб легких, переломы нижней челюсти и лицевого черепа. Она находится в коме.

Пострадавшие госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в Севастополе в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля пострадали 14 человек.

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