Москва, , 00:37 — REGNUM Заявление о неких фактах, которые могут послужить доказательством невиновности артиста Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП сделал адвокат актёра Эльман Пашаев 1 августа в интервью изданию «Газета.Ru».

Пашаев пояснил журналистам, что он сможет добиться для Ефремова оправдательного решения суда, несмотря на ряд фактов, указывающих на виновность актёра.

Эльман Пашаев «Но выдам я козырь не сразу. Сначала будем слушать. Многие думают, что я кого-то за руль посажу, буду говорить, что Ефремова за рулем вообще не было. Фантазий вокруг очень много, но все они не соответствуют действительности», — заявил Пашаев.

Также защитник артиста назвал дело Ефремова самым простым в своей практике и посетовал на то, что если бы не «показуха и звёздный статус клиента», которые мешают работать, он бы давно смог добиться развала уголовного дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении адвоката Эльмана Пашаева, что его подзащитный, актёр Михаил Ефремов, не находился за рулём своего автомобиля в момент аварии.

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокат Ефремова заявил, что в момент ДТП за рулём был другой человек