Москва, 2 августа 2020, 00:37 — REGNUM Заявление о неких фактах, которые могут послужить доказательством невиновности артиста Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП сделал адвокат актёра Эльман Пашаев 1 августа в интервью изданию «Газета.Ru».
Пашаев пояснил журналистам, что он сможет добиться для Ефремова оправдательного решения суда, несмотря на ряд фактов, указывающих на виновность актёра.
Также защитник артиста назвал дело Ефремова самым простым в своей практике и посетовал на то, что если бы не «показуха и звёздный статус клиента», которые мешают работать, он бы давно смог добиться развала уголовного дела.
Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении адвоката Эльмана Пашаева, что его подзащитный, актёр Михаил Ефремов, не находился за рулём своего автомобиля в момент аварии.
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