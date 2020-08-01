Лоренгау , , 23:52 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали возле берегов Папуа — Новой Гвинеи сейсмологи. Об этом 1 августа сообщает Геологическая служба США (USGS).

По данным службы, эпицентр землетрясения, очаг которого залегал на глубине 10 км, находился в 17 км к юго-востоку от Лоренгау.

Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля возле берегов Папуа — Новой Гвинеи сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,6.

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