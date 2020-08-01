Донецк, , 23:12 — REGNUM Вблизи позиций вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Водяное у южного участка линии разграничения в Донецкой Народной Республике (ДНР) зафиксированы два подрыва неустановленных взрывных устройств. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили 1 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксировано два взрыва вблизи позиций вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Водяное, — отметили в представительстве. — С целью недопущения провокаций Украинская сторона в СЦКК уведомлена о данном факте в рамках координационного механизма».

Как передавало ИА REGNUM, 1 августа в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине отмечалось, что с 27 июля на Донбассе было зафиксировано более 200 случаев нарушения режима тишины.

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