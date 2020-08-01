Тегеран, , 22:52 — REGNUM Данные о планах одной из организаций совершить теракт в российском генконсульстве в Иране являются слухами. Об этом сообщили в посольстве РФ в Тегеране.

«Посольство непроверенные слухи не комментирует», — сказал РИА Новости собеседник агентства.

Напомним, ранее государственная телерадиокомпания Ирана IRIB сообщила, что организация «Тондар» якобы планировала теракт в генконсульстве России в Реште.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что борьба с терроризмом должна быть глобальной акцией, при этом все государства должны оставаться приверженными ей.

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