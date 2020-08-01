Калининград, , 20:47 — REGNUM В Калининградской области столкнулись два транспортных средства — рейсовый автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария Kaatjem

ДТП произошло в субботу, 1 августа, на автодороге Романово — Калининград. По последним данным, в результате аварии погиб один человек, еще четверо получили травмы.

«В направлении Светлогорска двигался автомобиль «Шкода Рапид» под управлением 31-летнего водителя, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка.

Как передавало ИА REGNUM, 1 августа в Севастополе столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.

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