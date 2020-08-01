Севастополь, , 18:04 — REGNUM В Севастополе столкнулись два транспортных средства — пассажирский автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщил ТАСС директор департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

Последствия аварии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пострадали (в результате аварии) 14 человек, — сказал Шеховцов. — Тяжелых нет».

По данным местных СМИ, ДТП произошло на улице Дмитрия Ульянова. Причины аварии пока неизвестны.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 31 июля в Крыму микроавтобус с 18 пассажирами врезался в автомобиль КамАЗ. ДТП произошло на трассе «Таврида» в Белогорском районе. В результате аварии погибли водитель микроавтобуса и восемь пассажиров, ещё девять получили травмы.