Санкт-Петербург, , 17:41 — REGNUM В Ленинградской области «Киа Соренто» выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Сканиа». В ДТП погиб 14-летний ребенок, женщина и трое детей пострадали. Об этом 1 августа сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, 1 августа около 16:10 часов в Выборгском районе Ленинградской области, на 112 км автомобильной дороги А-181 Скандинавия, 32-летний водитель «Киа Соренто», выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Сканиа», под управлением 31-летнего мужчины.

В результате ДТП пассажир на переднем сиденье — 14-летняя девочка погибла на месте. Еще четыре пассажира на заднем сиденье — 40-летняя женщина и трое детей — девочки 4,6 и 8 лет получили травмы средней тяжести.

«По факту происшествия проводится проверка», — говорится в сообщении.