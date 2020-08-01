Москва, , 17:33 — REGNUM По факту касания заправочного автомобиля с фюзеляжем воздушного судна в московском аэропорту «Шереметьево» организована доследственная проверка. Об этом 1 августа сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

«По предварительным данным, … водитель автомобиля заправки топлива допустил касание с фюзеляжем самолета (следовавшего рейсом Москва — Сочи), — говорится в сообщении. — Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Отмечается, что процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

Напомним, 31 июля телеканал CNN со ссылкой на Федеральное авиационное управление (FAA) США сообщил, что в результате столкновения в воздухе в американском штате Невада двух одномоторных самолетов погибли два человека.

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