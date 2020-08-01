Барнаул, , 17:11 — REGNUM В Алтайское крае столкнулись два транспортных средства — легковой автомобиль и грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария Tysto

ДТП произошло 1 августа на 339 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Зональном районе. По последним данным, в результате аварии погибли три человека.

«По предварительным данным, водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Карина», … допустил выезд на полосу предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем Митцубиси Фусо», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники специальных служб выясняют все обстоятельства аварии.

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