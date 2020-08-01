Москва, 1 августа 2020, 15:38 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия на московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) погибли три человека. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Москве.
ДТП произошло на 98-м километре МКАД. Столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли три человека.
Уточняется, что столкнулись легковой автомобиль и крупнотоннажная поливомоечная машина. Все трое погибших находились в легковом автомобиле.
Обстоятельства ДТП выясняются.