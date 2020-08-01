Запорожье, Украина, , 15:12 — REGNUM На автодороге «Васильевка-Бердянск» вблизи села Широкое Запорожской области в результате ДТП погибли четыре человека, сообщает 1 августа пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Запорожской области.

Сообщение о ДТП поступило 1 августа в 09:30. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС выяснили, что легковой автомобиль BMW столкнулся с грузовиком МAN. В результате погибли четыре человека, которые находились в автомобиле BMW. Водитель грузовика был госпитализирован в больницу.

По информации источника, спасателям пришлось деблокировать тело водителя BMW с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента HOLMATRO. По факту ДТП правоохранительные органы Украины ведут расследование.

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