Япония, , 11:47 — REGNUM 31 июля Токио побил очередной рекорд по количеству новых пациентов с COVID-19.

«Токио достиг той точки, когда режим чрезвычайной ситуации может быть лучшим решением, — заявила губернатор Токио ЮрикоКоикэ на пресс-конференции 31 июля, — мы должны сделать все возможное, чтобы избежать такого развития событий». Между тем губернатор не назвала конкретных цифр и критериев, которые послужили бы сигналом для введения режима ЧС, сообщает газета The JapanTimes.

Муниципальные власти Японии не могут вводить наказания для не соблюдающих меры предосторожности в условиях распространения инфекции. Когда добровольные призывы об осторожности перестают работать, муниципальным властям ничего более не остается, кроме как объявить чрезвычайное положение.