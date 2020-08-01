Токио, , 11:46 — REGNUM Япония официально объявила, что закупит 120 миллионов доз вакцины от коронавируса у американской фармацевтической корпорации Pfizer Inc. и ее партнера из Германии — BioNTech SE, сообщает информационное агентство NHK. 120 млн. доз вакцины, разрабатываемой этими компаниями, предназначается для 60 млн. человек, поскольку на одного пациента полагается по две дозы.

Это первая сделка по поставкам вакцины от вируса, вызывающего заболевание COVID-19, которую совершает правительство Японии. По словам министра здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като, правительство заключит контракт с обеими копаниями в ближайшее время. Однако финансовые подробности сделки не разглашаются.

«Мы также продолжаем переговоры и с другими компаниями, — сказал журналистам министр, — мы действуем, руководствуясь принципами безопасности и эффективности».

Как сообщало ИА REGNUM, компания Pfizer находится на последней стадии испытания вакцины. 22 июля правительство США заявило, что закупит 100 млн. единиц вакцины у Pfizer и BioNTech SE.

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